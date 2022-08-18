У результаті агресії РФ в Україні загинула 361 дитина, 714 - поранено

Станом на 18 серпня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули внаслідок агресії РФ за добу, не змінилася - 361, збільшилася кількість поранених - понад 714, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1075 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 361. Зросла кількість поранених - понад 714", - сказано в повідомленні.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 376, Харківській – 200, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

17 серпня в результаті влучення ворожого снаряда до житлового будинку у Харкові поранено 12-річну дівчинку.

17 серпня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру м. Красноград Харківської області. Поранено 12-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.