Анкара найближчим часом призначить нового посла до Ізраїлю

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, що Анкара має намір відправити до Ізраїлю свого посла найближчим часом.

"На підставі ухваленого сьогодні рішення про призначення послів президент Ердоган заявив, що Туреччина зробить необхідні кроки, щоб у найкоротші терміни призначити нового посла", - повідомляється в комюніке, опублікованому канцелярією турецького лідера.

Під час розмови турецький лідер також зазначив "важливість розвитку співробітництва та діалогу між Туреччиною та Ізраїлем".

У пресрелізі зазначається, що під час розмови Ердоган та Лапід обговорили "турецько-ізраїльські відносини та проблеми регіону".

Раніше Ізраїль і Туреччина оголосили, що повернуть послів та генконсулів і повністю відновлять дипломатичні зв'язки після кількох років напруженості у відносинах.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив, що Туреччина та Ізраїль домовилися обмінятись послами з метою "нормалізації відносин", проте "Анкара продовжить підтримувати палестинців".

Туреччина відкликала посла з Ізраїлю та зажадала, щоб посол Ізраїлю залишив Туреччину у травні 2018 року після серйозних заворушень на адміністративному кордоні Ізраїлю та сектору Гази. Тоді сторони різко критикували одна одну, але з 2020 року змінили тон і почали зближувати позиції.