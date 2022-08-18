Ворожі війська тричі атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школа, храм

Ворожі російські війська тричі атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області в ніч на четвер, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школу, магазин і храм, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч із трьома обстрілами. Російська армія завдала ударів по двох районах – Криворізькому та Нікопольському. Двічі накрила Нікопольський вогнем. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранено 57-річну жінку", - написав він у телеграм-каналі.

Також Резніченко повідомив про пошкодження 15 приватних будинків, школи, автомобілів, магазину та храму.

За його словами, обстрілами зачепило кілька газопроводів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі ворог направив "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань і постраждалих.

"У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики нині лагодять пошкоджені лінії. Там до тисячі людей залишилися без світла через ворожий удар напередодні ввечері", - зазначив голова ОВА.