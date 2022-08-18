Події

07:35 18.08.2022

Кількість поранених у результаті ракетного удару по Харкову зросла до 18, 1 людина загинула

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Кількість поранених у результаті ракетного удару по Харкову зросла до 18, 1 людина загинула

Станом на 7:16 четверга відомо про 18 поранених і 1 загиблого в результаті ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Слобідському району Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти вранці влучили у приміщення гуртожитку у Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них – діти. 1 людина загинула. Тероризм росіян не має меж!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #удар #харків

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