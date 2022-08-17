Мінфін оголосив конкурс на рекрутерів для визначення незалежних членів Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку

Міністерство фінансів України оголосило про проведення конкурсів з відбору компаній із добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів державних Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку, повідомила пресслужба відомства у середу.

Згідно з повідомленням, до участі у конкурсі допускаються компанії, які мають міжнародний досвід надання послуг з відбору керівного складу банків не менше ніж 10 років.

Сказано, що для участі у відборі компанія має подати заяву про участь у конкурсі, що підтверджує документи та конкурсну пропозицію.