Учасники саміту "Кримської платформи" обговорять безпекові питання в акваторії Азовського та Чорного морів, санкційного режиму проти РФ та незаконної анексії півострова

Учасники саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в онлайн режимі, обговорять питання безпеки в акваторії Азовського та Чорного морів, санкційного режиму проти РФ та незаконної анексії півострова, повідомила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Наші міжнародні партнери приєднуються до Кримської платформи. Готується і вже практично фіналізована підсумкова заява онлайн-саміту. Йтиметься про безпеку в азовсько-чорноморському регіоні, свободу судноплавства, невизнання спроби анексії Криму Росією та визнання кордонів України в межах 1991 року. Окремий фокус уваги буде приділено правам людини, зокрема у справі Нарімана Джелялова", - розповіла Ташева в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Також, за її словами, будуть порушуватись питання санкційного режиму проти РФ, опору українських громадян на території півострова окупації та війні в Україні.

Парламентський саміт "Кримської платформи", як зазначила Ташева, відбудеться 24 жовтня у столиці Хорватії Загребі.

Раніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що до участі у саміті вже приєдналися представники 48 держав та учасники високого рівня з країн Азії, Африки та Латинської Америки.