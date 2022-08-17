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19:57 17.08.2022

Учасники саміту "Кримської платформи" обговорять безпекові питання в акваторії Азовського та Чорного морів, санкційного режиму проти РФ та незаконної анексії півострова

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Учасники саміту "Кримської платформи" обговорять безпекові питання в акваторії Азовського та Чорного морів, санкційного режиму проти РФ та незаконної анексії півострова

Учасники саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в онлайн режимі, обговорять питання безпеки в акваторії Азовського та Чорного морів, санкційного режиму проти РФ та незаконної анексії півострова, повідомила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Наші міжнародні партнери приєднуються до Кримської платформи. Готується і вже практично фіналізована підсумкова заява онлайн-саміту. Йтиметься про безпеку в азовсько-чорноморському регіоні, свободу судноплавства, невизнання спроби анексії Криму Росією та визнання кордонів України в межах 1991 року. Окремий фокус уваги буде приділено правам людини, зокрема у справі Нарімана Джелялова", - розповіла Ташева в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Також, за її словами, будуть порушуватись питання санкційного режиму проти РФ, опору українських громадян на території півострова окупації та війні в Україні.

Парламентський саміт "Кримської платформи", як зазначила Ташева, відбудеться 24 жовтня у столиці Хорватії Загребі.

Раніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що до участі у саміті вже приєдналися представники 48 держав та учасники високого рівня з країн Азії, Африки та Латинської Америки.

 

 

 

Теги: #ташева #кримська_платформа

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