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19:23 17.08.2022

Окупанти почали переміщення своїх літаків углиб Криму та на аеродроми РФ

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Окупанти почали переміщення своїх літаків углиб Криму та на аеродроми РФ

Російські окупанти проводять часткове переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в окупованому Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ, повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в фейсбуці.

"Така активність відзначена після серії вибухів на об'єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, зокрема на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня). У рамках зазначеного відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 17 серпня було відмічено переліт з аеродрому Гвардійське 3 вертольотів Ка-27 у Херсонес, 3 вертольотів Ка-27 до Севастополя та 8 вертольотів до Краснодара. Того ж дня з аеродрому Бельбек було переміщено 3 літаки Су-35С і 3 літаки Су-34 в Приморсько-Ахтарськ, 5 літаків Cу-27/30 СМ в Кримськ, 1 літак (ймовірно, МіГ-31) в Геленджик і 2 літаки (ймовірно, МіГ-31) до Кущівська.

"Під час перельоту в одного з літаків МіГ-31 на борту сталася пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання", - розповіли в ГУР.

Як повідомлялося, 9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі у смт Новофедорівка Сакського району тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Міністерство оборони України, коментуючи пожежу на території аеродрому, заявило, що не може встановити причину займання, проте нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Також у Міноборони наголосили, що факт пожежі може використовуватися РФ в інформаційній війні.

Вранці 16 серпня у вівторок на складі боєприпасів у районі Джанкоя в окупованому Криму почалися вибухи, які тривали кілька годин. Тоді ж у цьому районі спалахнула трансформаторна станція. У командуванні Повітряних сил ЗСУ висловили припущення, що до детонації боєприпасів призвело порушення пожежної безпеки.

 

 

 

Теги: #рф #крим #авіація

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