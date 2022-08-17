СБУ встановила хронологію та деталі підриву Росією Північно-Кримського каналу

Служба безпеки України встановила хронологію злочинів проти цивільного населення на ключових об'єктах життєзабезпечення Херсонської області: Каховській ГЕС та Північно-Кримському каналі, повідомляє СБУ.

"Ідентифіковано двох військовослужбовців РФ, які віддали злочинні накази. Це заступник командувача Чорноморського флоту РФ із матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Михайло Ясніков і командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмитро Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні СБУ в середу в телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, такі дії негативно вплинули на водопостачання регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, заподіяли значну шкоду навколишньому середовищу та завдали матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

За матеріалами СБУ військовослужбовців РФ підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.

"У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові ЗС РФ із застосуванням важкого озброєння захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал; унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі; зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики; здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму", - наголошується в повідомленні.

У СБУ наголошують, що генерал-майор віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, обвинувальний акт направлено до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу.