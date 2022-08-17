Події

13:59 17.08.2022

Ще чотири судна із продовольством залишили порти Одеси та Чорноморська – турецькі ЗМІ

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Ще чотири судна із продовольством залишили порти Одеси та Чорноморська – турецькі ЗМІ

Група з чотирьох суден, навантажених агропродукцією, вийшла у середу із двох українських портів, повідомляє "Анадолу" з посиланням на турецьке Міноборони.

За даними відомства, ці судна перевозять соняшникову олію, макуху та кукурудзу. У середу вони вийшли з Одеси та Чорноморська.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Також було створено Спільний координаційний центр, до якого входять представники Туреччини, Росії та України, а також ООН для спостереження за постачанням продовольства.

Загалом із 1 серпня українські порти в межах угоди залишили 25 суден, навантажених продовольчими товарами.

Теги: #судна #агропродукція

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