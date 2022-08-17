Події

08:51 17.08.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинула 361 дитина, 712 – поранено

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У результаті агресії РФ в Україні загинула 361 дитина, 712 – поранено

Станом на 17 серпня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули внаслідок агресії РФ за добу, не змінилася - 361, збільшилася кількість поранених - понад 712, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 17 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 361. Зросла кількість поранених – понад 712. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40", – сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

16 серпня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу м. Торецьк Донецької області було поранено 6-річного хлопчика.

У результаті бомбардування та обстрілів ЗС РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів, 289 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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