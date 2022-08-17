Події

08:16 17.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 10 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 10 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, 15 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 9 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському (2), Чугуївському (3), Богодухівському (1) та Куп'янському (1) районах області, а також у Салтівському (2) районі міста. Горіли приватні житлові будинки, адміністративна будівля, гаражі, автотехніка та екосистеми. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, увечері 16 серпня, внаслідок чергового ворожого обстрілу житлового масиву Салтівського району Харкова, вчиненого окупантами з реактивних систем залпового вогню, розпочалася пожежа на території гаражного кооперативу. Горіло 7 гаражів на площі 200 кв.м. У ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили уражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждалих немає.

Крім того, рятувальники 8 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та тричі для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #харків #дснс

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