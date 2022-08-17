За добу українські військові знищили 15 окупантів, 7 одиниць техніки

За добу вівторка українські захисники знищили 15 людей особового складу агресора, 7 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечені втрати ворога у кількості 1️5️ рашистів, 1️ протитанковий ракетний комплекс, 6️ одиниць автомобільної, зокрема й броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дізнаються", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в середу.

Вдень противник силами десантно-штурмового взводу намагався розвідати боєм стан українських позицій, і висунувся у напрямку Білої Криниці, але безуспішно, був змушений відступити.

"Протягом бойового дня штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами дев’ять разів вдарив по наших позиціях, в тому числі і з застосуванням ракети класу "повітря – повітря" по нашому літаку. Наших втрат не допущено", - наголошується в повідомленні.

Надвечір противник завдав удару із системи залпового вогню "Смерч" по портовій інфраструктурі Миколаєва, жертв немає.

Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів та 4️ райони зосередження живої сили, озброєння й техніки недалеко від Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання без змін, до завдання ракетних ударів по території України продовжують бути напоготові 2 ракетоносії із 16 калібрами".