Події

07:30 17.08.2022

За добу українські військові знищили 15 окупантів, 7 одиниць техніки

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За добу українські військові знищили 15 окупантів, 7 одиниць техніки

За добу вівторка українські захисники знищили 15 людей особового складу агресора, 7 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечені втрати ворога у кількості 1️5️ рашистів, 1️ протитанковий ракетний комплекс, 6️ одиниць автомобільної, зокрема й броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дізнаються", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в середу.

Вдень противник силами десантно-штурмового взводу намагався розвідати боєм стан українських позицій, і висунувся у напрямку Білої Криниці, але безуспішно, був змушений відступити.

"Протягом бойового дня штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами дев’ять разів вдарив по наших позиціях, в тому числі і з застосуванням ракети класу "повітря – повітря" по нашому літаку. Наших втрат не допущено", - наголошується в повідомленні.

Надвечір противник завдав удару із системи залпового вогню "Смерч" по портовій інфраструктурі Миколаєва, жертв немає.

Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів та 4️ райони зосередження живої сили, озброєння й техніки недалеко від Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання без змін, до завдання ракетних ударів по території України продовжують бути напоготові 2 ракетоносії із 16 калібрами".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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