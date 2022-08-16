Залужний обговорив ситуацію на фронті з начальником штабу оборони ЗС Канади

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у вівторок провів телефонну розмову з начальником штабу оборони ЗС Канади генералом Вейном Дональдом Ейром, під час якої ознайомив останнього із ситуацією на фронті.

"Вона напружена, але повністю контролюється", - написав Залужний у фейсбуці.

Він уточнив, що занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка.

"Зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати. При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Основні зусилля зосереджені на витісненні наших військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз у напрямку Авдіївка -Піски-Мар'їнка. Наголосив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села України. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате", - наголосив Залужний.

Головком ЗСУ зазначив, що під час розмови він також подякував генералу Ейру за допомогу, особливо у підготовці українських військових.

"В умовах важких бойових дій ми відчуваємо нестачу викладацького складу, адже всі, хто може тримати зброю та вміє воювати, перебувають у бойових порядках. Усвідомлення того, що є друзі, які підставляють плече, допомагає наближати Перемогу", - підсумував він.