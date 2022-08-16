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21:50 16.08.2022

Залужный обсудил ситуацию на фронте с начальником штаба обороны ВС Канады

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Залужный обсудил ситуацию на фронте с начальником штаба обороны ВС Канады

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во вторник провел телефонный разговор с начальником штаба обороны ВС Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, в ходе которого ознакомил последнего с ситуацией на фронте.

"Она напряжена, но полностью контролируется", - написал Залужный в фейсбуке.

Он уточнил, что беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка.

"Заметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка. Подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое", - подчеркнул Залужный.

Главком ВСУ отметил, что в ходе разговора он также поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке украинских военных.

"В условиях тяжелых боевых действий мы ощущаем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках. Осознание того, что есть друзья, подставляющие плечо, помогает приближать Победу", - подытожил он.

Теги: #канада #разговор #главком

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