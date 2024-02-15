Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкому Олександра Сирського і міністра оборони Рустема Умерова щодо ситуації на фронті, і, зокрема, в Авдіївці.

"Доповідь головкому Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умерова. Ситуація на фронті - Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, щоб у наших воїнів і управлінської, і технологічної спроможності було достатньо, щоб зберегти якомога більше українських життів. Підписав сьогодні і кілька указів про нові заміни в Силах оборони України. Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер увечері.

Президент так само висловив подяку "всім нашим захисникам неба. Чергову російську ракетну атаку вдалося відбити. Загалом було застосовано понад 20 ракет різних типів, і значну частину знищено. Я дякую всім воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним вогневим групам. Дякую кожному і кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕБ", - зазначив Володимир Зеленський.