Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

Російські війська вдень у вівторок, 16 серпня, завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині з території Білорусі, повідомляє Повітряне командування "Центр".

"Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовой склад перебував в укритті, тому не постраждав.