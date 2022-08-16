Події

21:12 16.08.2022

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

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Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

Російські війська вдень у вівторок, 16 серпня, завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині з території Білорусі, повідомляє Повітряне командування "Центр".
"Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовой склад перебував в укритті, тому не постраждав.

 

 

 

Теги: #росія #ракети #житомирська_область

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