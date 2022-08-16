У рамках обласної програми відновлення 29 родин в Ірпені отримають житло

У рамках обласної програми відновлення 29 сімей в Ірпені отримають житло, повідомив мер Олександр Маркушин за результатами другого засідання комісії Київської ОВА з надання та відновлення житла, зруйнованого в результаті бойових дій на території області.

"Станом на сьогодні у межах виділеного областю фінансування для людей, які втратили житло, є можливість придбати 72 квартири та збудувати 70-75 будинків (залежно від площі) на всю Київщину. Із них 14 квартир і 15 будинків передбачили для мешканців Ірпеня і це найбільше серед усіх громад області", - написав Маркушин у телеграмі.

Насамперед житло за обласними програмами отримуватимуть сім'ї загиблих захисників і багатодітні сім'ї. "Чиї саме заявки будуть погоджені поіменно нам повідомлять наступного тижня", - додав Маркушин.

Як повідомлялося, в результаті вторгнення в Україну російських окупантів не менше ніж 2 тис. сімей в Ірпені (Київська обл.) залишилися без житла.