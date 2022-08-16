США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування

Сполучені Штати у вівторок здійснили черговий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III ("Мінітмен-3"), здатної нести декілька ядерних боєголовок індивідуального наведення, для перевірки боєготовності зброї ядерного стримування.

Ракету, здатну нести декілька ядерних боєголовок, було запущено о 00:49 за часом Тихоокеанського узбережжя США з шахтної пускової установки на базі американських Космічних сил Ванденберг у штаті Каліфорнія, "щоб продемонструвати готовність ядерних сил та впевненість у смертоносності та ефективності національного ядерного стримування".

За наявними даними, навчальні боєголовки ракети, пролетівши 6,76 тис. км, вразили цілі на американському полігоні в районі атола Кваджалейн (Маршаллові острови) в центральній частині Тихого океану.

Minuteman III з дальністю дії 12 тис. км. є єдиною МБР шахтного базування у складі стратегічних ядерних сил США.

Наразі Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні 400 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок. Ці МБР несуть бойове чергування в шахтних пускових установках у позиційних районах поблизу авіабази Малстром у штаті Монтана у складі 341-го ракетного крила, авіабази Воррен у штаті Вайомінг у складі 90-го ракетного крила та авіабази Майнот у штаті Північна Дакота у складі 91-го ракетного крила.