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17:08 16.08.2022

Латвія продовжуватиме росіянам тимчасові посвідки на проживання лише в окремих випадках - прем'єр

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Латвія продовжуватиме росіянам тимчасові посвідки на проживання лише в окремих випадках - прем'єр

Правляча коаліція Латвії домовилася змінити принципи продовження громадянам Росії тимчасових посвідок на проживання - надалі їх продовжуватимуть в окремих випадках, заявив латвійський прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш на пресконференції у вівторок.

За його словами, постійні посвідки на проживання, які, наприклад, пропонують чоловіку/дружині, надалі вирішено видавати лише після успішного складання іспиту з державної мови.

Каріньш наголосив, що найближчими тижнями в уряді буде ухвалено відповідні рішення.

Прем'єр зазначив, що громадянам Росії вже не видають візи, крім виняткових випадків, а також практично не видають посвідок на проживання.

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс запропонував здійснювати перевірку на знання держмови для одержувачів постійних посвідок на проживання.

З початку вторгнення РФ в Україну анульовано майже 1 тис. посвідок на проживання, виданих громадянам Росії та Білорусі, зокрема 114 на основі висновків органів безпеки, інформує агентство BNS. Державна прикордонна охорона заборонила в'їзд до країни 263 громадянам Росії та 43 громадянам Білорусі.

Теги: #рф #візи #латвія

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