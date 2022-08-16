Україна отримала EUR200 млн безвідсоткового кредиту від Італії на зарплати вчителям

Україна отримала EUR200 млн у вигляді пільгового кредиту від Італії за нульовою процентною ставкою на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту 7,5 років, повідомив Мінфін у вівторок.

"Отримані кошти будуть спрямовані на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників установ загальної середньої освіти", – уточнив Мінфін.

Як повідомлялося, кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі міністра фінансів як позичальником та урядом Італії в особі міністра економіки та фінансів як кредитором.