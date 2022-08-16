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11:31 16.08.2022

В Україні суттєво зріс відсоток жителів із переважно громадянською ідентичністю – КМІС

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В Україні суттєво зріс відсоток жителів із переважно громадянською ідентичністю – КМІС

84,6% громадян України вважають себе насамперед громадянами своєї країни, йдеться в результатах дослідження "Показники національно-громадянської української ідентичності", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6-20 липня.

У лютому цей показник становив лише 64,6%, а раніше відносно рівномірно зростав у середньому на 1% на рік: у 2000 році серед українців лише 41% заявляв про те, що його громадянська ідентичність переважає інші.

4,8% опитаних заявили, що вважають себе насамперед жителем свого міста, села чи району, 1,3% – своєї області чи макрорегіону, 3,3% – представником свого етносу чи нації, 0,9% – громадянином СРСР, 1,6% – громадянином Європи, 2,2% – громадянином світу.

У віковому розрізі найбільше вважають себе громадянами України у віковій групі 40-49 років (89,9%), найменше – серед старшої групи 70+ років (78,1%). Водночас респонденти 40-49 років найменше схильні вважати себе жителями свого населеного пункту (2,4%), найбільше – українці 50-59 років (7,3%). Водночас серед респондентів 70+ років найбільше тих, хто ставить на перше місце свою національну ідентичність (7,1%), найменше у віковій категорії 40-59 років (1,0-1,1%). Майже всі, хто вважає себе громадянами СРСР, є старше 60 років (2,1-3,2%).

Серед молоді є тенденція на зниження частки тих, хто ставить громадянську позицію на перше місце, і зростання місцевої, регіональної, національної ідентичності, більше і тих, хто вважає себе громадянами Європи та світу (2,5% та 3,7%, відповідно, серед респондентів молодше 30 років).

У макрорегіональному розрізі місцева ідентичність більш характерна для центру та півдня країни (понад 5%), регіональна – для заходу та сходу (понад 2%), національна – для заходу (7%), світова для сходу (5,2%). Громадянами України насамперед у всіх макрорегіонах себе вважають понад 80% опитаних.

У лінгво-етнічному розрізі громадянська ідентичність трохи менша в етнічних росіян (77,7%) та у російськомовних етнічних українців (81,2%). Водночас ніхто з етнічних росіян не заявив, що для нього найважливіша його етнічна ідентичність (серед україномовних українців таких 4,5%). З іншого боку, ніхто з україномовних українців не заявив, що він вважає себе насамперед громадянином СРСР, а серед етнічних росіян таких 10,7% (серед російськомовних та двомовних етнічних українців таких 1,5-2%). Серед українців-білінгвів та етнічних росіян дещо нижча за середню місцева та європейська ідентичність, вона вища в україномовних та російськомовних етнічних українців.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів у всіх контрольованих до 24 лютого регіонах України. За звичайних обставин похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких 50%, та 1,1% для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення, яке суттєво не впливає на якість результатів.

Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1131&page=1

Теги: #опитування #кміс

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