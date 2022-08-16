За добу на південному напрямку знищено 23 російські окупанти, 8 одиниць техніки та пункт постачання боєприпасів

Минулої доби понеділка, 15 серпня, в зоні Оперативного командування "Південь" знищено 23 російські окупанти, 8 одиниць техніки та пункт постачання боєприпасів.

"Нашою авіацією вражені 2 опорні пункти та 2 райони зосередження озброєння та техніки ворогів поблизу Новопетрівки та Максимівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. У Сухому Ставці знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються", – йдеться у зведенні на сторінці ОК у фейсбуці у ніч проти вівторка.

Зазначається, що противник упродовж дня за підтримки артилерії та авіації намагався провести штурмові дії щодо покращення свого тактичного становища у напрямку Новогригорівки та Білогірки. Росіяни застосовували авіацію, здійснили 14 безуспішних авіа атак.

Крім того, противник ударив "Ураганом" по Великій Костромці та Миколаєву, а з важкої артилерії типу "Піон" обстріляв Марганець. Без людських втрат.

У Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил ховається вздовж узбережжя кримського півострова в напрямку Новоросійська. На бойовому чергуванні залишено 2 ракетні носії із 16 "Калібрами" напоготові.