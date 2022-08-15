ООН підтримає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо Україна та РФ погодяться

В Організації Об'єднаних Націй спростовують заяви російської сторони про нібито блокування ними візиту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в окупованому РФ м.Енергодар Запорізької області, і заявляють про готовність підтримати місію МАГАТЕ у разі отримання нею підтримки з боку української та окупаційної влади.

"МАГАТЕ є спеціалізованою установою, яка діє з повною незалежністю при ухваленні рішень про те, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ", - йдеться у заяві прессекретаря генсека ООН, опублікованій на сайті Організації у понеділок.

"По-третє, перебуваючи у тісному контакті з МАГАТЕ, Секретаріат ООН дійшов висновку, що у нього є в Україні можливості логістики та безпеки, щоб мати можливість підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо Росія та Україна погодяться", - додали у пресслужбі генсека ООН.

Як повідомлялося, минулого тижня НАЕК "Енергоатом" повідомив про обстріл російськими окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі та розташованих поруч об'єктів. 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти займаються ядерним шантажем на Запорізькій АЕС і під прикриттям станції обстрілюють міста Нікополь і Марганець.

14 серпня ЄС і 42 держави світу виступили із заявою, в якій закликали РФ невідкладно вивести свої війська із ЗАЕС і не заважати оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання щодо ядерної та радіаційної безпеки, а МАГАТЕ виконувати свій мандат.

15 серпня Верховна Рада закликала ООН, ЄС, Єврораду, ОБСЄ, парламенти та уряди держав-членів МАГАТЕ визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.