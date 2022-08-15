Події

20:44 15.08.2022

Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі БПЛА та крилату ракету

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Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі БПЛА та крилату ракету

Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і крилату ракету, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Крім вертольота Ка-52, про який ми повідомляли вранці, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та авіаційна ракета "повітря-земля" Х-59", - сказано в повідомленні у телеграм-каналі.

Усі цілі збиті на Запорізькому напрямку.

 

 

 

Теги: #зсу #ракети #запорізька

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