Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі БПЛА та крилату ракету

Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і крилату ракету, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Крім вертольота Ка-52, про який ми повідомляли вранці, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та авіаційна ракета "повітря-земля" Х-59", - сказано в повідомленні у телеграм-каналі.

Усі цілі збиті на Запорізькому напрямку.