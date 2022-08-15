Росія завдала у 73 рази більше ударів по цивільних об'єктах, ніж по військових – Подоляк

Російська армія завдала по цивільних об'єктах в Україні в 73 рази більше ударів порівняно з військовими, написав у понеділок у твіттері радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війну якого типу веде РФ? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії Росія завдала 22 тис. ударів по цивільних об'єктах. І всього 300 ударів – по військових. У 73 рази менше. "Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення", - написав він.