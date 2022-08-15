ВР прийняла звернення до FATF щодо виключення Росії з числа членів і внесення її до чорного списку

Верховна Рада прийняла звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) щодо виключення Російської Федерації з числа членів FATF і внесення її до списку країн із високим ризиком.

Відповідний проєкт постанови №7622 народні депутати підтримали на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

ВР закликала президента FATF скликати позачергове засідання пленуму, який зможе негайно призупинити членство Російської Федерації у FATF, а в разі продовження агресивної війни розпочати процедуру її виключення із FATF.

Водночас парламентарії вважають за необхідне закликати президента FATF звернутися до регіональних органів на кшталт FATF (FSRBs) з вимогою припинити членство РФ і позбавити її статусу спостерігача в цих органах.

Крім того, Рада закликала FATF внести Росію до чорного списку ("Список юрисдикцій із високим рівнем ризику, на який поширюється заклик до дії") і публічно повідомити про це рішення.