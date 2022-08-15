Події

15:27 15.08.2022

ВР дозволила примусове вилучення майна під час війни

1 хв читати
ВР дозволила примусове вилучення майна під час війни

Верховна Рада дозволила в умовах правового режиму воєнного стану примусово вилучати та відчужувати майно на територіях України, де існує загроза тимчасової окупації.

Відповідний законопроєкт №7605 "Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" підтримали загалом 278 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт дозволяє примусово вилучати обладнання, яке може використовуватися для діяльності оборонно-промислового комплексу та щодо якого існує ризик переривання його функціонування через розміщення такого майна на території України, де існує загроза тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше ніж 30 км від району ведення воєнних (бойових) дій чи тимчасово окупованої території. Відчуження та вилучення майна здійснюються на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони України на пропозицію, погоджену з обласною військовою адміністрацією.

Документ передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (протягом п'яти наступних бюджетних періодів).

Відповідно до законопроєкту, рухоме та нерухоме майно може бути передане в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/2209

Теги: #рада #майно #нерухомість #воєнний_стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 15.08.2022
Рада підтримала законопроєкт про захист прав інвесторів нового житла

Рада підтримала законопроєкт про захист прав інвесторів нового житла

15:30 15.08.2022
ВР прийняла звернення до FATF щодо виключення Росії з числа членів і внесення її до чорного списку

ВР прийняла звернення до FATF щодо виключення Росії з числа членів і внесення її до чорного списку

14:54 15.08.2022
ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

14:54 15.08.2022
Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

14:51 15.08.2022
ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

08:03 15.08.2022
Профільний комітет Ради схвалив законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб

Профільний комітет Ради схвалив законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб

18:19 12.08.2022
Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб

Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб

17:42 12.08.2022
Середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 38%, в області на чверть – OLX

Середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 38%, в області на чверть – OLX

15:47 12.08.2022
При МЗС України створять Молодіжну раду

При МЗС України створять Молодіжну раду

15:11 12.08.2022
Кабмін затвердив порядок переходу до держвласності майна забороненої партії

Кабмін затвердив порядок переходу до держвласності майна забороненої партії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

Зрадників і колаборантів серед поліцейських Києва немає – начальник главку

Керівник поліції Києва: Лише щодо Гостомеля 13 епізодів воєнних злочинів РФ, встановлюють особи російських військових

ОСТАННЄ

Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет решение по делу о крушении малайзийского "Боинга"

До трьох осіб зросла кількість жертв підриву на міні на пляжі на Одещині - спікер ОВА

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території – Тимошенко

Кількість поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова збільшилася до 7 людей - Синєгубов

У Києві 75% шкіл готові до навчання офлайн, але рішення ухвалюватимуться індивідуально з урахуванням питань безпеки – начальник столичної поліції

На законодавчому рівні необхідно врегулювати відповідальність за масові акції під час війни та за порушення комендантської години – начальник поліції Києва

У Києві за час війни з незаконного обігу вилучено 433 одиниці вогнепальної зброї, переважно на блокпостах – начальник столичної поліції

В Україні в найближчі дві доби очікуються дощі та грози

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА