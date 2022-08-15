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14:54 15.08.2022

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

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Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

Верховна Рада закликала Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Союз, Європейську Раду, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), парламенти та уряди держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії засудити ядерний тероризм Російської Федерації на Запорізькій атомній електростанції.

Відповідний проєкт постанови №7667 народні депутати підтримали на пленарному засіданні Верховної Ради у понеділок, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у телеграм-каналі.

"Верховна Рада закликає парламенти та уряди держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії визнати дії Російської Федерації з окупації ЗАЕС, її мінування та обстрілу такими, що ставлять під загрозу безпечне існування світу, актом ядерного тероризму", - наголошується у зверненні.

Парламент також закликав ООН, європейські інституції, МАГАТЕ застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема, проти державної корпорації "Росатом", підприємств та організацій, що входять до "Росатому" та їхніх дочірніх компаній, розташованих як на території Російської Федерації, так і за її межами, а також щодо російських фізичних осіб, які є керівниками цієї корпорації та її дочірніх підприємств.

Крім того, Верховна Рада закликала парламенти та уряди держав-членів МАГАТЕ звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ з пропозицією призупинити дії привілеїв та прав РФ як члена Агентства, а також позбавити Росію права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ та можливості брати участь у програмах технічного співробітництва, науково-технічного обміну та міжнародних дослідницьких проєктів під егідою Агентства.

Український парламент також закликав ООН, МАГАТЕ підтримати та вжити необхідних заходів для організації та направлення спільної місії ООН та МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з подальшою демілітаризацією станції та виведенням озброєних російських військових та техніки зі станції та всієї прилеглої території, зокрема й міста Енергодар.

 

Теги: #рада #тероризм #заес

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