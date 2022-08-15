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14:51 15.08.2022

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

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Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон за тиждень з 6 до 12 серпня становив понад 278 тис., що приблизно на 5 тис. поступається показнику попереднього тижня, тоді як на виїзд залишився на рівні до 304 тис., повідомляє Держприкордонслужба в Facebook.

Згідно з її даними, в результаті чистий приплив в країну збільшився приблизно до 25 тис. із близько 21 тис. тиждень тому.

Кількість легкових авто, що проходять через кордон, скоротилася на 3% – до приблизно 126 тис. за тиждень, тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами збільшилася на 4,7% – до 468.

Такі дані підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними, з 6 до 12 серпня з України в Польщу в'їхало 171 тис. (тижнем раніше – 167 тис.), тоді як із Польщі в Україну – 191 тис. (191 тис.).

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 5,468 млн, тоді як у зворотному напрямку – 3,600 млн.

Згідно з даними Держприкордонслужби, потік на в'їзд в Україну вже традиційно для останнього часу більше потоку на виїзд в суботу-вівторок, тоді як у зворотному напрямку – в середу-четвер.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, і чистий приплив за наступні два місяці з гаком місяці знизився до 106 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН на 8-11 серпня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 10,64 млн осіб, з них у Польщу 5,269 млн, Росію (дані на 2 серпня) – 1,968 млн, Угорщину – 1,152 млн, Румунію – 998,5 тис., Словаччину – 668,2 тис., Молдову – 565,5 тис., Білорусь – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 серпня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 4,506 млн осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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