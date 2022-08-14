Події

13:20 14.08.2022

У Єревані в ТЦ прогримів вибух, є постраждалі - МНС

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Вибух прогримів в Єреванському торговому центрі "Сурмалу", що спеціалізується на оптовому продажу різних товарів і продуктів.

Як повідомляє пресслужба МНС Вірменії, на місці працюють рятувальники і пожежники.

За даними відомства, є постраждалі, їхня кількість не уточнюється.

За попередніми даними МНС Вірменії, два потужні вибухи з пожежею і обваленням будівлі сталися на складі піротехніки.

У свою чергу директор служби швидкої допомоги Єревана Тагуї Степанян повідомила, що до лікарень доставлені сім постраждалих.

"Це не повні дані, частина постраждалих госпіталізована на наших автомобілях, частина на інших. Повних даних наразі немає", - сказала Степанян журналістам.

Теги: #вибух #вірменія

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