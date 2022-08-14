Окупанти завдали ракетного удару по Зміївській громаді на Харківщині з території РФ, 3 людини поранені - Синєгубов

У ніч на неділю, 14 серпня, Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ, постраждали 3 мирних жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали троє жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан – легкий. Пошкоджені прилеглі будинки, авто. Одна з ракет влучила по території об'єкта критичної інфраструктури", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої ночі ударів по Харкову не зафіксовано. Однак у суботу, після 18 години, окупанти обстріляли запальними боєприпасами цивільну інфраструктуру в Київському районі міста. Горіли дахи господарських будівель. Постраждалих немає.

Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Зокрема, багаторазових ворожих обстрілів знову зазнали Циркуни в Харківському районі (горіли будинки, гаражі, господарські будівлі).