Із початку війни РФ втратила в Україні 43 550 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 43 550 чоловік особового складу, 1 864 танки, 4 126 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.08 орієнтовно становлять особового складу близько 43 550 (+150) людини ліквідовано, танків ‒ 1 864 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 4 126 (+11) од., артилерійських систем – 980 (+2) од., РСЗВ - 261 (+0) од., засобів ППО - 136 (+0) од., літаків - 233 (+0) од., вертольотів – 194 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5), крилатих ракет – 187 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 3 039 (+3) од., спеціальної техніки – 91 (+0)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.