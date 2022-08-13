На фестивалі в Іспанії через обвалення конструкцій загинула людина, кілька десятків постраждали

Одна людина загинула, ще 40 дістали травм унаслідок обвалення конструкцій сцени і споруд на фестивалі електронної музики "Медуса" (Medusa) в місті Кульєра (автономне співтовариство Валенсія в Іспанії).

За повідомленням телерадіокомпанії РТВЕ, обвалення сталося в суботу вранці через сильний вітер.

Цивільна гвардія відкрила розслідування.

На фестивалі, який почався в п'ятницю і мав завершитися в неділю, повинні були зібратися приблизно 320 тис. осіб.