Події

13:23 13.08.2022

На фестивалі в Іспанії через обвалення конструкцій загинула людина, кілька десятків постраждали

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На фестивалі в Іспанії через обвалення конструкцій загинула людина, кілька десятків постраждали

Одна людина загинула, ще 40 дістали травм унаслідок обвалення конструкцій сцени і споруд на фестивалі електронної музики "Медуса" (Medusa) в місті Кульєра (автономне співтовариство Валенсія в Іспанії).

За повідомленням телерадіокомпанії РТВЕ, обвалення сталося в суботу вранці через сильний вітер.

Цивільна гвардія відкрила розслідування.

На фестивалі, який почався в п'ятницю і мав завершитися в неділю, повинні були зібратися приблизно 320 тис. осіб.

Теги: #фестиваль #іспанія #інцидент

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