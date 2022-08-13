Події

12:50 13.08.2022

Киянка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових

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Правоохоронці затримали киянку, яка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Їй повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування об'єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч.3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана здійснювала фото- і відеозйомку об'єктів, на яких розміщувалися підрозділи ЗСУ на території Києва та Київської області. Цю інформацію вона передавала співробітнику ФСБ РФ. Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо коригування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об'єктах.

Жінку затримали безпосередньо під час зйомки військової частини. За результатами обшуків виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.

Теги: #фсб #інформація #здача

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