Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко провів розмову з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, сторони домовилися про участь Фінляндії у відновленні Чернігівської області.

"Окремо представив план будівництва житла для переселенців. Він розроблений спільно з кількома відомими архітектурними бюро і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено будівництво п'ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та обладнанням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр", - написав Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що після деокупації територій і відновлення житлового фонду люди зможуть повернутися в свої будинки, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

"Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівській області, над цим працює і уряд, і приватні компанії. Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об'єктах, які потребують відновлення. Передусім це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі", - додав він.

Наразі Чернігівська область потребує швидкого відновлення понад 4479 житлових об'єктів: 1029 багатоповерхівок та 3231 приватного будинку.