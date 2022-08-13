Події

12:10 13.08.2022

Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

1 хв читати
Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко провів розмову з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, сторони домовилися про участь Фінляндії у відновленні Чернігівської області.

"Окремо представив план будівництва житла для переселенців. Він розроблений спільно з кількома відомими архітектурними бюро і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено будівництво п'ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та обладнанням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр", - написав Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що після деокупації територій і відновлення житлового фонду люди зможуть повернутися в свої будинки, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

"Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівській області, над цим працює і уряд, і приватні компанії. Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об'єктах, які потребують відновлення. Передусім це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі", - додав він.

Наразі Чернігівська область потребує швидкого відновлення понад 4479 житлових об'єктів: 1029 багатоповерхівок та 3231 приватного будинку.

Теги: #відновлення #фінляндія #чернігівщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 13.08.2022
Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

21:22 12.08.2022
Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

17:22 12.08.2022
На Сумщині повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури - заступник глави ОП

На Сумщині повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури - заступник глави ОП

10:24 11.08.2022
Заступник глави ОП Тимошенко повідомив про завершення спільних із Зеленським напрацювань щодо реалізації Плану відновлення та модернізації України

Заступник глави ОП Тимошенко повідомив про завершення спільних із Зеленським напрацювань щодо реалізації Плану відновлення та модернізації України

20:37 10.08.2022
Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

14:56 09.08.2022
Фінляндія приєдналася до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Фінляндія приєдналася до програми підготовки українських військових у Великій Британії

11:58 06.08.2022
Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні шкоди від агресії РФ

Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні шкоди від агресії РФ

18:20 05.08.2022
Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

17:56 05.08.2022
Триває відбудова дамби на р. Ірпінь та відновлення інфраструктури на інших деокупованих територіях - заступник глави ОП

Триває відбудова дамби на р. Ірпінь та відновлення інфраструктури на інших деокупованих територіях - заступник глави ОП

17:18 04.08.2022
У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівний склад окупантів переміщається на лівий берег Дніпра – голова Миколаївської ОВА

Прокуратура передала в АРМА майно й активи колишнього нардепа Святаша на суму понад 600 млн грн

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

ОСТАННЄ

Керівний склад окупантів переміщається на лівий берег Дніпра – голова Миколаївської ОВА

Перші 4 словацькі гаубиці Zuzana вже доставлені в Україну

Влада Польщі обіцяла 1 млн злотих за інформацію про винуватців забруднення річки Одра

Прокуратура передала в АРМА майно й активи колишнього нардепа Святаша на суму понад 600 млн грн

Через бойові дії знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція

Посол ЄС наголосив на важливості обрання главою АРМА людини з необхідними професійними компетенціями

Мер окупованого Енергодара закликав жителів обмежити перебування на вулицях у зв'язку з провокаціями росіян

Українські воїни знищили в небі над Одеською областю російський безпілотник

До Італії з України прибув перший корабель з вантажем кукурудзи та сої

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову пошкоджена теплотраса, вже підготовлена до опалювального сезону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА