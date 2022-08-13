Події

11:10 13.08.2022

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

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Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло п'ятеро людей, ще 35 мирних жителів дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 серпня росіяни вбили п'ятьох мирних жителів Донбасу: двох у Краматорську, одного в Бахмуті, одного в Кураховому й одного в Кодемі. Ще 35 людей дістали поранень", - написав Кириленко в телеграм-каналі в суботу.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теги: #обстріл #донецька_область

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