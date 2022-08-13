Події

09:28 13.08.2022

Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

2 хв читати
Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Фінляндія після вступу до НАТО та Естонія мають намір інтегрувати берегову оборону, здатну закрити російським кораблям вихід у Балтійське море та зробити його внутрішнім морем НАТО, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"Інтеграція протиракетної оборони Фінляндії та Естонії дасть змогу закрити Фінську затоку для російських військових кораблів. Балтійське море з приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО стане внутрішнім морем альянсу", - сказав Певкур у п'ятницю в інтерв'ю газеті Iltalehti, зазначивши, що дальність польоту естонських і фінських ракет більша за ширину Фінської затоки.

За словами міністра, домовленості про це було досягнуто під час візиту до Фінляндії, що відбувся напередодні, і зустрічі з фінським колегою Антті Кайкконеном (Antti Kaikkonen).

Певкур повідомив, що восени минулого року Естонія вирішила придбати ізраїльські ракети Blue Spear для придушення морських цілей. Дальність польоту ракет становить 290 км. Вони здатні завдавати ураження по цілях у будь-якому місці узбережжя Фінляндії у Фінській затоці. Водночас протикорабельна ракета (МТО 85М) ВМС Фінляндії має дальність польоту понад 100 кілометрів, вона оснащена пошуковою радіолокаційною голівкою і фіни здатні тримати під контролем акваторію аж до північного узбережжя Естонії.

Естонські та фінські ракети будуть здатні тримати під контролем всю Фінську затоку, наголосив Певкур.

Він повідомив також, що найближчими тижнями в Естонії буде створено штаб-квартиру нової дивізії НАТО з дислокацією в республіці. Дивізія складатиметься із п'яти бригад. Естонія виділяє дві бригади, одну - Велика Британія. У разі потреби інші союзники НАТО направлять до Естонії ще дві бригади. "Скільки солдатів постійно перебуватимуть в Естонії, поки що невідомо, оскільки країни НАТО переформовують свої війська", - сказав міністр оборони.

"Ми не лише створимо дивізійну структуру, а й складемо нові плани оборони Естонії та Балтії", - зазначив Певкур.

Глава військового відомства повідомив також, що Естонія купує в США протитанкові ракети, нові ракети берегової оборони, ракетні установки "Хаймарс" та інші.

"Наразі ми обговорюємо з американцями, наскільки великою буде їх присутність в Естонії", - зазначив Певкур.

Теги: #нато #естонія #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 13.08.2022
Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

21:39 12.08.2022
Естонія з 18 серпня обмежить в'їзд громадян Росії до країни

Естонія з 18 серпня обмежить в'їзд громадян Росії до країни

21:22 12.08.2022
Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

14:43 11.08.2022
Влада Естонії обмежує видачу віз та в'їзд до країни громадянам РФ

Влада Естонії обмежує видачу віз та в'їзд до країни громадянам РФ

20:37 10.08.2022
Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

22:01 09.08.2022
Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

14:56 09.08.2022
Фінляндія приєдналася до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Фінляндія приєдналася до програми підготовки українських військових у Великій Британії

17:18 04.08.2022
У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

16:44 04.08.2022
Приєднання Фінляндії до НАТО вже схвалили 23 країни, переговори з Туреччиною тривають

Приєднання Фінляндії до НАТО вже схвалили 23 країни, переговори з Туреччиною тривають

08:05 04.08.2022
Сенат США схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Сенат США схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 7 танків, 3 артсистеми та 1 БПЛА – Генштаб

Візові обмеження для громадян Росії в Європі справедливі - Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні тепло, на захід від Дніпра - дощитиме

Киянка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Британський письменник Салман Рушді перебуває на апараті ШВЛ після нападу в Нью-Йорку

Українські військові знищили на сході України ворожий штурмовик Су-25

У Донецькій області за добу через російські обстріли понад 100 руйнувань, травмовано троє дітей

Перше судно, що зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, покинуло порт "Чорноморськ"

Росіяни вночі обстріляли Нікополь, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА