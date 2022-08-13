Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Фінляндія після вступу до НАТО та Естонія мають намір інтегрувати берегову оборону, здатну закрити російським кораблям вихід у Балтійське море та зробити його внутрішнім морем НАТО, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"Інтеграція протиракетної оборони Фінляндії та Естонії дасть змогу закрити Фінську затоку для російських військових кораблів. Балтійське море з приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО стане внутрішнім морем альянсу", - сказав Певкур у п'ятницю в інтерв'ю газеті Iltalehti, зазначивши, що дальність польоту естонських і фінських ракет більша за ширину Фінської затоки.

За словами міністра, домовленості про це було досягнуто під час візиту до Фінляндії, що відбувся напередодні, і зустрічі з фінським колегою Антті Кайкконеном (Antti Kaikkonen).

Певкур повідомив, що восени минулого року Естонія вирішила придбати ізраїльські ракети Blue Spear для придушення морських цілей. Дальність польоту ракет становить 290 км. Вони здатні завдавати ураження по цілях у будь-якому місці узбережжя Фінляндії у Фінській затоці. Водночас протикорабельна ракета (МТО 85М) ВМС Фінляндії має дальність польоту понад 100 кілометрів, вона оснащена пошуковою радіолокаційною голівкою і фіни здатні тримати під контролем акваторію аж до північного узбережжя Естонії.

Естонські та фінські ракети будуть здатні тримати під контролем всю Фінську затоку, наголосив Певкур.

Він повідомив також, що найближчими тижнями в Естонії буде створено штаб-квартиру нової дивізії НАТО з дислокацією в республіці. Дивізія складатиметься із п'яти бригад. Естонія виділяє дві бригади, одну - Велика Британія. У разі потреби інші союзники НАТО направлять до Естонії ще дві бригади. "Скільки солдатів постійно перебуватимуть в Естонії, поки що невідомо, оскільки країни НАТО переформовують свої війська", - сказав міністр оборони.

"Ми не лише створимо дивізійну структуру, а й складемо нові плани оборони Естонії та Балтії", - зазначив Певкур.

Глава військового відомства повідомив також, що Естонія купує в США протитанкові ракети, нові ракети берегової оборони, ракетні установки "Хаймарс" та інші.

"Наразі ми обговорюємо з американцями, наскільки великою буде їх присутність в Естонії", - зазначив Певкур.