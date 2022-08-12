Події

21:51 12.08.2022

Залужний звернувся до Міноборони з проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають призову, - нардеп Гришина

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Залужний звернувся до Міноборони з проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають призову, - нардеп Гришина

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони України з проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають призову, повідомила народний депутат Юлія Гришина (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти! Тепер черга Кабміну і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова", - написала Гришина у фейсбуці.

 

Теги: #україна #виїзд #чоловіки

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