Події

21:39 12.08.2022

Естонія з 18 серпня обмежить в'їзд громадян Росії до країни

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Естонія з 18 серпня обмежить в'їзд громадян Росії до країни

Уряд Естонії затвердив санкцію, що обмежує видачу віз громадянам Росії та забороняє в'їзд до Естонії громадянам Росії, які мають видану Естонією візу та мають намір відвідати республіку з метою туризму, бізнесу, спорту чи культури.

"Це означає, що якщо громадянин Росії, якому Естонія видала шенгенську візу і метою відвідування якого є туризм, бізнес, спорт чи культура, прибуде до прикордонних переходів Нарва, Лухамаа або Койдула, то з наступного четверга він уже не зможе в'їхати до Естонії", - повідомила пресслужба уряду у п'ятницю.

Уряд уточнив, що громадяни Росії, яким було видано візу іншою країною-учасницею Шенгенської угоди або які вже перебувають у Шенгенській зоні, можуть в'їхати до Естонії. Законність в'їзду в країну або її відсутність перевіряє та забезпечує Департамент поліції та прикордонної охорони.

Обмежено подання заяви на отримання естонської візи.

Її можуть отримати лише ті російські громадяни, які приїжджають для відвідування громадянина Естонії, який проживає в Естонії, або близького родича, який проживає в Естонії з довгостроковою посвідкою на проживання (наприклад, дочки, сина, матері, батька), російських дипломатів та членів їхніх сімей, співробітників міжнародної торгівлі та працівників, які займаються пасажирськими перевезеннями, що працюють в Естонії, осіб, які можуть пересуватися на підставі права Європейського Союзу, і тих, кому Естонія вважає видачу візи виправданою з гуманних міркувань.

Крім того, змінено санкцію, накладену на російських студентів 30 липня 2022 року.

Студенти з Росії, які не встигли закінчити навчання у встановлені терміни, можуть як виняток подати заяву на продовження посвідки на проживання на один рік, щоб вони могли закінчити навчання тут. Для цього необхідно подати заяву про продовження посвідки на проживання до Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Теги: #росія #обмеження #вїзд #естонія

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