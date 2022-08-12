Події

17:12 12.08.2022

У День молоді Зеленський із дружиною взяли участь в акції "Діти-рятувальники – герої війни"

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У День молоді Зеленський із дружиною взяли участь в акції "Діти-рятувальники – герої війни"

У День молоді президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською взяли участь у церемонії святкування учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни".

Як повідомляє пресслужба глави держави, церемонія відбулася у Білому залі Героїв України у Маріїнському палаці в Києві. Учасниками акції, що проводиться в Україні вперше, стали юні українці, які здійснили подвиг рятувальника під час повномасштабного російського вторгнення.

"Я радий, що ми розпочинаємо свято Дня молоді з такого дуже важливого заходу – вітаємо наших юних героїв. Ваші вчинки – міцні й дорослі… Ми можемо пишатися вами, а значить, в України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні. Вітаю всіх вас. Ви – молодці, вам аплодує наша держава. Дякую за кожне збережене вами життя!" - сказав Зеленський.

Він подякував рідним дітей, які виховали їх сміливими та відповідальними громадянами.

У церемонії взяли участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, які вручили учасникам акції цінні подарунки та комплекти форми рятівника.

Юних героїв привітали українські артисти.

Як повідомляється в телеграм-каналі президента, Зеленський також провів зустріч із представниками молодіжного середовища України та світу.

Теги: #діти #рятувальники

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