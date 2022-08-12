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14:47 12.08.2022

Суд вирішив зняти арешт із ТРЦ Ocean Plaza та з рахунків його компанії-власника

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Суд вирішив зняти арешт із ТРЦ Ocean Plaza та з рахунків його компанії-власника

Печерський райсуд Києва постановив скасувати раніше встановлений арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza (Київ) і кошти на рахунках його власника - ТОВ "ІС "Либідь".

Згідно з судовим рішенням від 2 серпня, арешт у частині заборони на використання знімається з ТРЦ Ocean Plaza, трьох земельних ділянок і кількох квартир у володінні ТОВ "ІС "Либідь".

Суд узяв до уваги, що арешт ТРЦ є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження, оскільки унеможливлює здійснення господарської діяльності товариством, яке має понад 350 орендарів і 7000 працівників, що забезпечує надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 млрд грн на рік.

Водночас знімається арешт із рахунків ТОВ, за винятком витратних операцій за платежами за межі України, виплати дивідендів громадянам і юрособам іноземних держав, виплат на рахунки, відкриті в іноземних банках, і рахунки нерезидентів України.

Раніше в рамках кримінального провадження в управління АРМА передано заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн. Як повідомило тоді агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про столичний ТРЦ Ocean Plaza.

ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м було відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили близько $300 млн. Компанія UDP та ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" стали партнерами з розвитку проєкту.

ТРЦ було продано російській "ТПС Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.

Теги: #арешт #ocean_plaza #скасування #нерухомість

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