Події

14:15 12.08.2022

В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та град

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В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та град

Найближчої доби в Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі, град.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 13 серпня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, подекуди сильні дощі; температура вночі 11-16°, удень 20-25°, на Закарпатті до 29°.

На решті території короткочасні дощі, лише у південно-східній частині без опадів; температура вночі 14-19°, удень 23-28°, у південних та східних областях уночі 18-23°, удень 27-32°, на сході країни до 36°.

В Україні, крім південно-східної частини, грози, вдень в окремих районах град. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу можливий дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 13 серпня найвища температура вдень (36,6°) була у 2010 році, найнижча вночі (8,1°) у 1887 році.

У неділю, 14 серпня, у західних, південно-західних областях уночі на Правобережжі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно східний 5-10 м/с, удень 14 серпня у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях уночі 12-17°, удень 21-26°, на Закарпатті до 29°, на решті території вночі 17-22°, удень 27-32°, у східних областях 33-38°.

У Києві в неділю вночі короткочасний дощ, гроза; удень без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 28-30°.

Станом на 8:00 12 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-25°, у Дніпрі, за даними гідрологічного посту Київ, 22°.

Теги: #погода #прогноз

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