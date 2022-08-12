Події

12:36 12.08.2022

Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

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Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

Звуки вибухів, які було чути на території Броварського району (Київська обл.), – планове знищення боєприпасів, жодної загрози немає, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"До уваги мешканців громади! Звуки вибухів, які ви могли чути нещодавно, – планове знищення боєприпасів на території Броварського району. Жодної загрози немає, зберігайте спокій та слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #вибухи #боєприпаси #броварська_отг

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