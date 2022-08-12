Події

09:26 12.08.2022

Норвегія приєдналася до програми навчання українських військових у Великій Британії

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Норвегія приєдналася до програми навчання українських військових у Великій Британії

Норвегія приєдналася до програми навчання українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Норвегія приєднується до Великої Британії, Нової Зеландії, Канади, Фінляндії, Швеції та Данії до програми навчання наших військових. Нам потрібно, щоб наші солдати пройшли навчання за найвищими стандартами. Допомагаючи нам, наші партнери інвестують у європейську безпеку. Дякую Норвегії та особисто моєму колезі (міністру оборони – ІФ) Бйорну Арілду Граму за правильне рішення", - написав Резніков у мікроблозі "Твіттер".

Теги: #навчання #військові #норвегія

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