Зеленський заявив про необхідність повного виведення російських військ із території ЗАЕС та відновлення контролю України за роботою станції
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність повного виходу російських військ із території Запорізької АЕС.
"Тільки повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи", - заявив він у традиційному відеозверненні в четвер увечері.
"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС – це один із найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовано чергові прильоти російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму", - сказав він.
За його словами, "ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба".