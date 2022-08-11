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21:08 11.08.2022

"Нафтогаз" підтвердив відновлення "Укртранснафтою" транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

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"Нафтогаз" підтвердив відновлення "Укртранснафтою" транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

НАК "Нафтогаз" підтвердив відновлення АТ "Укртранснафта" транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" в напрямку Словаччини та Угорщини.
Відповідне повідомлення компанія розмістила на сайті в четвер увечері.
Там також уточнили, що 10 серпня "Укртранснафта" отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL і о 16.30 за київським часом після надходження коштів на рахунок відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу.
Водночас у "Нафтогазі" зазначили, що не мають інформації про оплату транзиту від Чехії.
"Укртранснафта" не отримала офіційного листа від "Транснафти" про те, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка керує ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні", – йдеться у повідомленні.
При цьому в "Нафтогазі" підтвердили, що "Укртранснафта" вимушено зупинила транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" через несплату ПАТ "Транснафта" авансового платежу за транспортування нафти.
"Договір між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" про надання послуг із транспортування передбачає перекачування нафти в разі 100% попередньої оплати. Тому транспортування можливе лише за попередньої оплати таких послуг", - пояснили в компанії.
"Укртранснафта" продовжує виконувати свої договірні зобов'язання у стандартному режимі", – наголосили в НАК.
Раніше "Транснафта" повідомила, що 4 серпня "Укртранснафта" зупинила транзит російської нафти територією України у зв'язку зі збоєм оплати транзитного збору. Зазначалося, що кошти, спрямовані 22 липня за транзит у серпні, було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня у зв'язку з набуттям чинності Регламенту ЄС 2022/1269.
Угорська MOL та словацька Slovnaft (також входить до групи MOL) ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору MOL або Slovnaft, що дозволило б відновити постачання нафти.
У результаті постачання нафти до Словаччини відновилося в середу ввечері, до Угорщини – в ніч із середи на четвер.
Чеський оператор нафтопроводу "Дружба" Mero очікує відновлення постачання російської нафти в п'ятницю або суботу, пояснивши, що їхній замовник зробить аналогічні MOL кроки з оплати транзиту.
Минулого року південною віткою нафтопроводу "Дружба" було транспортовано 12 млн тонн російської нафти, зокрема до Чехії – 3,4 млн тонн, Словаччини – 5,2 млн тонн, Угорщини – 3,4 млн тонн.

Теги: #нафтогаз #дружба #постачання

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