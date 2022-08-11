Події

19:26 11.08.2022

На конференції у Копенгагені зібрали EUR1,5 млрд військової допомоги Україні

1 хв читати

На конференції у Копенгагені у четвер, 11 серпня, 26 країн узгодили виділення Україні EUR1,5 млрд військової допомоги, повідомляє Міністерство оборони Данії.
"EUR1,5 млрд оголошено на конференції CopenhagenUkraine сьогодні. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їхня боротьба - наша боротьба", - йдеться у повідомленні на сторінці у твіттері.
На сайті відомства зазначається, що міністри оборони і представники України, Великої Британії, Данії, а також ключові союзники і партнери зустрілися сьогодні в Копенгагені, щоб обговорити, "як посилити і підтримувати довгострокову військову підтримку України у світлі жорстокого і неспровокованого нападу РФ на Україну, що триває".
Також учасники конференції домовилися знову зустрітися віртуально у вересні, щоби забезпечити подальший прогрес.
Конференція доповнює співпрацю у рамках "Контактної групи з оборони України", яка була створена раніше цього року на американській базі Рамштайн у Німеччині за участю міністрів оборони з різних країн світу.

Теги: #україна #оборона #підтримка #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 11.08.2022
McDonald's запроваджує поетапний план відновлення роботи частини ресторанів у Києві та на заході України

McDonald's запроваджує поетапний план відновлення роботи частини ресторанів у Києві та на заході України

15:12 11.08.2022
Посольство Ізраїлю в Україні передало Києву 50 тис. упаковок готового харчування, їх отримають ЗСУ - Кличко

Посольство Ізраїлю в Україні передало Києву 50 тис. упаковок готового харчування, їх отримають ЗСУ - Кличко

21:52 10.08.2022
Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

19:23 10.08.2022
Делегація на чолі з міністром Резніковим прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України

Делегація на чолі з міністром Резніковим прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України

14:59 10.08.2022
Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

12:39 10.08.2022
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40% - Ляшко

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40% - Ляшко

12:20 10.08.2022
Макрон і Джонсон домовилися підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, – посольство Франції

Макрон і Джонсон домовилися підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, – посольство Франції

10:45 10.08.2022
США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

23:36 09.08.2022
Російська війна проти України та Європи розпочалася у Криму і закінчиться його звільненням – Зеленський

Російська війна проти України та Європи розпочалася у Криму і закінчиться його звільненням – Зеленський

20:40 09.08.2022
Мер Миколаєва Сенкевич спростував заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території навчальних закладів міста

Мер Миколаєва Сенкевич спростував заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території навчальних закладів міста

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

Військові РФ обстріляли пожежну частину та насосну станцію на майданчику окупованої ЗАЕС

ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

Близько 13 тисяч білоруських військових погодилися брати участь у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Кулеба закликав Гроссі та Гутерреша терміново відправити міжнародну місію на окуповану Росією Запорізьку АЕС

ОСТАННЄ

Міністр енергетики високо оцінив заклик країн G7 до РФ повернути Україні контроль над ЗАЕС

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

Члени комісії із зарубіжної літератури виступають проти російських письменників у шкільній програмі

Росіяни продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонщини, провокують гуманітарну катастрофу – голова ОВА

Військові РФ обстріляли пожежну частину та насосну станцію на майданчику окупованої ЗАЕС

Мер Мелітополя заявив про готовність закупити йодид калію для захисту городян від радіації, закликав МКЧХ організувати гумкоридор для доставки препарату

Зеленський зустрівся із засновником гуманітарної організації World Central Kitchen

Верховний Суд розпочав розгляд апеляції партії ОПЗЖ на рішення про заборону її діяльності

Зерновоз із Африки 12 серпня прибуде до морпорту "Південний" для навантаження пшениці

"Енергоатом": радіаційний фон на Запорізькій АЕС у межах норми, пожеж на станції немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА