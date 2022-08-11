На конференції у Копенгагені зібрали EUR1,5 млрд військової допомоги Україні

На конференції у Копенгагені у четвер, 11 серпня, 26 країн узгодили виділення Україні EUR1,5 млрд військової допомоги, повідомляє Міністерство оборони Данії.

"EUR1,5 млрд оголошено на конференції CopenhagenUkraine сьогодні. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їхня боротьба - наша боротьба", - йдеться у повідомленні на сторінці у твіттері.

На сайті відомства зазначається, що міністри оборони і представники України, Великої Британії, Данії, а також ключові союзники і партнери зустрілися сьогодні в Копенгагені, щоб обговорити, "як посилити і підтримувати довгострокову військову підтримку України у світлі жорстокого і неспровокованого нападу РФ на Україну, що триває".

Також учасники конференції домовилися знову зустрітися віртуально у вересні, щоби забезпечити подальший прогрес.

Конференція доповнює співпрацю у рамках "Контактної групи з оборони України", яка була створена раніше цього року на американській базі Рамштайн у Німеччині за участю міністрів оборони з різних країн світу.