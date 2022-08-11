Мер Мелітополя заявив про готовність закупити йодид калію для захисту городян від радіації, закликав МКЧХ організувати гумкоридор для доставки препарату

Мер окупованого російськими окупантами Мелітополя Іван Федоров заявив про готовність закупити йодид калію для захисту городян від радіації коштом міського бюджету та закликав Міжнародний комітет Червоного хреста організувати "зелений коридор" для доставки препарату до міста.

"Щодня рашисти створюють загрози аварій на Запорізькій АЕС, які можуть призвести до ядерної катастрофи. Сподіваємося, їм вистачить глузду припинити це робити, проте маємо бути на крок попереду й захистити наших жителів від можливого радіаційного забруднення. За кошти місцевого бюджету ми готові оперативно закупити й розповсюдити серед мелітопольців йодид калію - медпрепарат, необхідний для захисту від небезпечного накопичення радіоактивного йоду в щитоподібній залозі людини", – написав Федоров у телеграмі.

При цьому він зазначив, що російські окупанти вже четвертий місяць не погоджують "зелений коридор" для доставки гуманітарних вантажів до Мелітополя.

"Саме тому звернувся до Міжнародного комітету Червоного хреста з терміновим проханням допомогти організувати "зелений коридор" і поставити жителям тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може допомогти врятувати життя", - підсумував Федоров.

Йодід калію – лікарський засіб, який застосовується при лікуванні гіпотиреозу та для профілактики опромінення щитоподібної залози радіоактивним йодом (під час радіаційних аварій).