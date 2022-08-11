Російські окупанти знову обстріляли ЗАЕС - "Енергоатом"

Російські окупанти у четвер знову обстріляли Запорізьку АЕС та розташовані поруч об'єкти, повідомив НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі.

"Зафіксовано п'ять "прильотів" біля комендатури станції – безпосередньо поряд з ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання. На невеликій ділянці спалахнула трава, але, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також обстріляли район пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС.

"Унаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно зробити "перезмінку". Адже для безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розгорнули назад до Енергодара. Доки ситуація не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - уточнили в компанії.