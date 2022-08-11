Події

13:37 11.08.2022

Правоохранители разоблачили экс-декана медвуза на мошенничестве с сертификатами КРОК для студентов-медиков

1 хв читати
Правоохранители разоблачили экс-декана медвуза на мошенничестве с сертификатами КРОК для студентов-медиков

Правоохранители сообщили бывшему декану одного из медицинских высших учебных заведений и троим его сообщникам о подозрении по фактам мошенничества, покушения на незаконное завладение путем мошенничества документом и подлога официальных документов, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые под руководством бывшего декана одного из медицинских высших учебных заведений образования организовали мошенническую схему, связанную со сдачей лицензированных экзаменов в медицинском вузе столицы. Декан за денежное вознаграждение от $3000 способствовал студентам-медикам в успешной сдаче одного из экзаменов "КРОК" и получении соответствующего сертификата", - указывается в сообщении.

По просьбе студентов о сдаче экзамена, он предлагал знакомым преподавателям и студентам, успешно обучавшимся или обучающимся в вузах медицинского направления, за денежные средства сдать экзамен "КРОК" вместо заказчика.

Подозреваемые получали от клиента паспорт и подделывали его путем замены фотографии. В дальнейшем, подставной "студент-отличник" сдавал соответствующий экзамен, являющийся основанием для получения сертификата и возможностью продолжения дальнейшего обучения настоящего студента на медицинском факультете.

Теги: #прокуратура #вуз #мошенничество

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 11.08.2022
Правоохоронці викрили ексдекана медвишу на шахрайстві із сертифікатами "Крок" для студентів-медиків

Правоохоронці викрили ексдекана медвишу на шахрайстві із сертифікатами "Крок" для студентів-медиків

12:03 09.08.2022
Генпрокурор: Вирок російському танкісту, який обстріляв багатоповерхівку в Чернігові, став восьмим за рахунком реальним вироком військовослужбовцям країни-агресора

Генпрокурор: Вирок російському танкісту, який обстріляв багатоповерхівку в Чернігові, став восьмим за рахунком реальним вироком військовослужбовцям країни-агресора

11:55 09.08.2022
Генпрокурор: Заарештовано корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 2 млрд грн

Генпрокурор: Заарештовано корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 2 млрд грн

10:26 06.08.2022
На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

14:51 05.08.2022
Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

14:43 02.08.2022
У прокуратурі АРК повідомили про арешт чотирьох суден, які вивозили українське зерно з окупованого Криму, - ЗМІ

У прокуратурі АРК повідомили про арешт чотирьох суден, які вивозили українське зерно з окупованого Криму, - ЗМІ

14:40 02.08.2022
Правоохоронці передали до суду справу Курченка, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 3,1 млрд грн

Правоохоронці передали до суду справу Курченка, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 3,1 млрд грн

15:14 31.07.2022
На Харківщині експоліцейський з приятелем передавав інформацію про розміщення українських військових - прокуратура

На Харківщині експоліцейський з приятелем передавав інформацію про розміщення українських військових - прокуратура

12:31 28.07.2022
Передано АРМА активи 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам, - прокуратура

Передано АРМА активи 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам, - прокуратура

14:21 25.07.2022
Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти зі "Смерчів" обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області - ОК "Південь"

Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

ЄС скоординував доставку в Україну понад 60 тис. тонн допомоги на суму більш як EUR425 млн

Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на інші області

Сейм Латвії визнав Росію державою - спонсором тероризму

ОСТАННЄ

Окупанти зі "Смерчів" обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області - ОК "Південь"

Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

ЄС скоординував доставку в Україну понад 60 тис. тонн допомоги на суму більш як EUR425 млн

З окупованих територій України від початку серпня виїхало понад 12 тис. осіб - Верещук

Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на інші області

Мер Маріуполя: Близько десяти людей минулого тижня загинули в черзі на виїзд із міста

З Донецької області від початку серпня евакуювали 3,9 тис. осіб - Верещук

Опалювального сезону в Маріуполі цього року не буде – мер

Самосуд російських окупантів над українськими військовополоненими в Маріуполі може відбутися 24 серпня – мер

Кулеба: РФ давно заслужила на статус держави - спонсора тероризму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА