Правоохранители разоблачили экс-декана медвуза на мошенничестве с сертификатами КРОК для студентов-медиков

Правоохранители сообщили бывшему декану одного из медицинских высших учебных заведений и троим его сообщникам о подозрении по фактам мошенничества, покушения на незаконное завладение путем мошенничества документом и подлога официальных документов, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые под руководством бывшего декана одного из медицинских высших учебных заведений образования организовали мошенническую схему, связанную со сдачей лицензированных экзаменов в медицинском вузе столицы. Декан за денежное вознаграждение от $3000 способствовал студентам-медикам в успешной сдаче одного из экзаменов "КРОК" и получении соответствующего сертификата", - указывается в сообщении.

По просьбе студентов о сдаче экзамена, он предлагал знакомым преподавателям и студентам, успешно обучавшимся или обучающимся в вузах медицинского направления, за денежные средства сдать экзамен "КРОК" вместо заказчика.

Подозреваемые получали от клиента паспорт и подделывали его путем замены фотографии. В дальнейшем, подставной "студент-отличник" сдавал соответствующий экзамен, являющийся основанием для получения сертификата и возможностью продолжения дальнейшего обучения настоящего студента на медицинском факультете.